XSQNA 30/9. Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 30/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam. Kết quả XSQNA 30/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNA 30/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 30/9/2025 - XS đài Quảng Nam thứ Ba ngày 30/9/2025

Xem thêm KQXS Quảng Nam các ngày mở thưởng trước

- XSQNA 23/9, kết quả xổ số Quảng Nam thứ Ba ngày 23/9/2025

XSQNA 23/9, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 23/9/2025.

- XSQNA 16/9/2025

XSQNA 16/9, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 16/9/2025.

- XSQNA 9/9/2025

XSQNA 9/9, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 9/9/2025.

- XSQNA 2/9/2025

XSQNA 2/9, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 2/9/2025.

Quy định cần biết

- Vé trúng phải giữ gìn cẩn thận, đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng là 30 ngày, được tính kể từ ngày mở thưởng. Quá 30 ngày quy định, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải khác nhau thì người trúng thưởng sẽ nhận tất cả các giải đó.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 sẽ mở thưởng tại đài Huế, Phú Yên.

- Xổ số miền Trung thứ 3 sẽ mở thưởng tại đài Quảng Nam, Đắk Lắk.

- Xổ số miền Trung thứ 4 sẽ mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Đà Nẵng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 sẽ mở thưởng tại đài Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định.

- Xổ số miền Trung thứ 6 sẽ mở thưởng tại đài Ninh Thuận, Gia Lai.

- Xổ số miền Trung thứ 7 sẽ mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật sẽ mở thưởng tại đài Kon Tum, Huế, Khánh Hòa.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 30/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.