Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 23/9/2025 - XSQNA 23/9

XSQNA 23/9. Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 23/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam. Kết quả XSQNA 23/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNA 23/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 23/9/2025 - XS đài Quảng Nam thứ Ba ngày 23/9/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ gìn cẩn thận, đảm bảo còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng trên tờ vé). Quá 30 ngày quy định, vé trúng không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy vào yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tất cả các giải đó.

- Nếu người trúng thưởng vì các nguyên nhân khách quan không thể lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 có đài Huế và Phú Yên mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 3 có đài Quảng Nam và Đắk Lắk mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 do đài Khánh Hòa và Đà Nẵng mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 có đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 có đài Ninh Thuận và Gia Lai mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 do đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật có đài Huế, Kon Tum và Khánh Hòa mở thưởng.

