Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 11/9/2025 - XSQB 11/9

XSQB 11/9. Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 11/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình. Kết quả XSQB 11/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQB 11/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 11/9/2025 - XS đài Quảng Bình thứ Năm ngày 11/9/2025

Xem thêm KQXS Quảng Bình các kỳ quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSQB 4/9, kết quả xổ số Quảng Bình thứ Năm ngày 4/9/2025

XSQB 4/9, kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay ngày 4/9/2025.

- XSQB 28/8/2025

XSQB 28/8, kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay ngày 28/8/2025.

- XSQB 21/8/2025

XSQB 21/8, kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay ngày 21/8/2025.

- XSQB 14/8/2025

XSQB 14/8, kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay ngày 14/8/2025.

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải giữ gìn cẩn thận, đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Vé trúng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Quá thời hạn này mà người trúng thưởng không đến nhận giải, vé trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé trúng có giá trị nhận thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy vào yêu cầu của người lĩnh thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ được lĩnh tất cả các giải đó.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung có đài Phú Yên, Huế mở thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung do đài Đắk Lắk và Quảng Nam quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung do đài Khánh Hòa, Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung có đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị quay thưởng.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung do đài Ninh Thuận và Gia Lai quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung do đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông quay thưởng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung có đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 11/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.