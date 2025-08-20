Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 21/8/2025 - XSQB 21/8

XSQB 21/8. Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 21/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình. Kết quả XSQB 21/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQB 21/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 21/8/2025 - Xổ số Quảng Bình thứ Năm ngày 21/8/2025

Quy định cần biết khi trúng thưởng XSQB

- Vé số trúng thưởng phải giữ nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Thời hạn nhận tiền thưởng của vé số trúng thưởng là 30 ngày kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Quá thời hạn 30 ngày, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng được nhận thưởng một lần duy nhất với đầy đủ giá trị giải trúng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người chơi sẽ được lĩnh tất cả các giải thưởng đó.

- Người trúng số vì nguyên nhân khách quan (ốm đau, bệnh tật, đi công tác xa,...) không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì có thể làm văn bản ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để lĩnh thưởng.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: Kết quả XSMT sẽ mở thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- Thứ 3: Kết quả XSMT sẽ mở thưởng tại đài Quảng Nam, Đắk Lắk.

- Thứ 4: Kết quả XSMT sẽ mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Đà Nẵng.

- Thứ 5: Kết quả XSMT sẽ mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- Thứ 6: Kết quả XSMT sẽ mở thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- Thứ 7: Kết quả XSMT sẽ mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông.

- Chủ nhật: Kết quả XSMT sẽ mở thưởng tại đài Kon Tum, Huế và Khánh Hòa.

