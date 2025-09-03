Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 4/9/2025 - XSQB 4/9

XSQB 4/9. Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 4/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình. Kết quả XSQB 4/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQB 4/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 4/9/2025 - Xổ số Quảng Bình thứ Năm ngày 4/9/2025

Một số lưu ý cần biết khi trúng thưởng XSQB

- Vé số trúng thưởng phải đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Thời hạn nhận thưởng là 30 ngày kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả trúng thưởng. Nếu quá thời hạn này, vé trúng thưởng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thưởng thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tất cả các giải đó.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT sẽ quay thưởng tại đài Huế, Phú Yên.

- Thứ Ba: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Quảng Nam, Đắk Lắk.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung sẽ quay thưởng tại đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.

- Thứ Năm: XSMT sẽ quay thưởng tại đài Quảng Trị, Bình Định và Quảng Bình.

- Thứ Sáu: XSMT sẽ quay thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.

- Thứ Bảy: XSMT sẽ quay thưởng tại đài Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đà Nẵng.

- Chủ nhật: XSMT sẽ quay thưởng tại đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế.

