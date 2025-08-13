Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 14/8/2025 - XSQB 14/8

XSQB 14/8. Trực tiếp XSQB thứ Năm ngày 14/8/2025. Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 14/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình. Kết quả XSQB 14/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQB 14/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 14/8/2025 - Xổ số Quảng Bình thứ Năm ngày 14/8/2025

Xem lại kết quả XSQB các ngày quay thưởng gần đây

- XSQB 7/8, kết quả xổ số Quảng Bình thứ Năm ngày 7/8/2025

XSQB 7/8, kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay ngày 7/8/2025.

- XSQB 31/7/2025

XSQB 31/7, kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay ngày 31/7/2025.

- XSQB 24/7/2025

XSQB 24/7, kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay ngày 24/7/2025.

- XSQB 17/7/2025

XSQB 17/7, kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay ngày 17/7/2025.

Những lưu ý khi trúng thưởng XSQB cần biết

- Vé số trúng phải giữ nguyên vẹn, không nhàu nát, rách rời, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng thưởng là 30 ngày kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay số mở thưởng. Sau thời gian này, vé số trúng không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần duy nhất với đầy đủ giá trị giải thưởng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Nếu vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người chơi sẽ được lĩnh tất cả các giải thưởng đó.

- Trường hợp người trúng thưởng vì lý do khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng, có thể lập văn bản ủy quyền cho người khác nhận thưởng.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung do đài Huế và Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung do đài Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ quay thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung do đài Khánh Hòa và Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung do đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị quay thưởng.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung quay thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung quay thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung tổ chức quay thưởng tại đài Huế, Kon Tum, Khánh Hòa.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 14/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.