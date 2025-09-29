Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 29/9/2025 - XSPY 29/9

XSPY 29/9. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 29/9/2025 mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên. Kết quả XSPY 29/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSPY 29/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 29/9/2025 - Xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 29/9/2025

Xem lại KQXS Phú Yên các ngày mở thưởng trước

- XSPY 22/9, kết quả xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 22/9/2025

XSPY 22/9, kết quả xổ số Phú Yên ngày 22/9/2025.

- XSPY 15/9/2025

XSPY 15/9, kết quả xổ số Phú Yên ngày 15/9/2025.

- XSPY 8/9/2025

XSPY 8/9, kết quả xổ số Phú Yên ngày 8/9/2025.

- XSPY 1/9/2025

XSPY 1/9, kết quả xổ số Phú Yên ngày 1/9/2025.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng giải có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày mở thưởng. Quá 30 ngày quy định, vé trúng không còn giá trị lĩnh hưởng.

- Vé trúng chỉ được nhận thưởng một lần, người trúng thưởng có thể nhận bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh tất cả các giải thưởng đó.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 có đài Huế và Phú Yên sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 3 có đài Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 do đài Đà Nẵng và Khánh Hòa mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 do đài Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 do đài Gia Lai và Ninh Thuận mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 do đài Đắk Nông, Quảng Ngãi và Đà Nẵng mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 29/9/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất.