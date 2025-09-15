Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 15/9/2025 - XSPY 15/9

XSPY 15/9. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 15/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên. Kết quả XSPY 15/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSPY 15/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 15/9/2025 - XS Phú Yên thứ Hai ngày 15/9/2025

Xem lại KQXS Phú Yên các kỳ quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSPY 8/9, kết quả xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 8/9/2025

XSPY 8/9, kết quả xổ số Phú Yên hôm nay ngày 8/9/2025.

- XSPY 1/9/2025

XSPY 1/9, kết quả xổ số Phú Yên hôm nay ngày 1/9/2025.

- XSPY 25/8/2025

XSPY 25/8, kết quả xổ số Phú Yên hôm nay ngày 25/8/2025.

- XSPY 18/8/2025

XSPY 18/8, kết quả xổ số Phú Yên hôm nay ngày 18/8/2025.

Quy định cần biết

- Vé trúng phải giữ gìn cẩn thận, đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay thưởng trên tờ vé số. Quá thời hạn 30 ngày, các vé trúng sẽ không còn giá trị lĩnh hưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Nếu vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ được lĩnh tất cả các giải thưởng đó.

- Trường hợp người trúng thưởng do nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 do đài Phú Yên và Huế mở thưởng.

- XSMT thứ 3 do đài Quảng Nam, Đắk Lắk mở thưởng.

- XSMT thứ 4 do đài Khánh Hòa, Đà Nẵng mở thưởng.

- XSMT thứ 5 do đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định mở thưởng.

- XSMT thứ 6 do đài Ninh Thuận và Gia Lai mở thưởng.

- XSMT thứ 7 do đài Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đà Nẵng mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Kon Tum, Huế và Khánh Hòa mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 15/9/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất.