Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 22/9/2025 - XSPY 22/9

XSPY 22/9. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 22/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên. Kết quả XSPY 22/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSPY 22/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 22/9/2025 - XS Phú Yên thứ Hai ngày 22/9/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng phải giữ gìn cẩn thận, đảm bảo còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng là 30 ngày tính từ ngày xác định kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng). Quá 30 ngày, vé số trúng sẽ không còn giá trị lĩnh hưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy vào yêu cầu của người trúng thưởng.

- Nếu vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ được lĩnh tất cả các giải đó.

- Người trúng thưởng vì các nguyên nhân khách quan không thể lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 do đài Phú Yên và Huế mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 3 do đài Quảng Nam và Đắk Lắk mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 do đài Khánh Hòa và Đà Nẵng mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 do đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 do đài Ninh Thuận và Gia Lai mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 do đài Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đà Nẵng mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật có đài Huế, Kon Tum và Khánh Hòa mở thưởng.

