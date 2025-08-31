Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 1/9/2025 - XSPY 1/9

XSPY 1/9. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 1/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên. Kết quả XSPY 1/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSPY 1/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 1/9/2025 - XS đài Phú Yên thứ Hai ngày 1/9/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng là 30 ngày, tính từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn quy định, vé số trúng sẽ không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

- Vé trúng chỉ nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ được lĩnh tất cả các giải thưởng đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp.

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 do đài Huế và Phú Yên quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 do đài Quảng Nam và Đắk Lắk quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 do đài Khánh Hòa và Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 do đài Quảng Trị, Bình Định và Quảng Bình quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 do đài Gia Lai và Ninh Thuận quay thưởng.

- XSMT thứ 7 do đài Quảng Ngãi, Đắk Nông, Đà Nẵng quay thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Kon Tum, Huế, Khánh Hòa quay thưởng.

