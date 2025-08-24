Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 25/8/2025 - XSPY 25/8

XSPY 25/8. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 25/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên. Kết quả XSPY 25/8/2025 được công bố lần lượt từ giải giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSPY 25/8/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 25/8/2025 - XS đài Phú Yên thứ Hai ngày 25/8/2025

Xem thêm kết quả XSPY các kỳ quay số mở thưởng trước

- XSPY 18/8, kết quả xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 18/8/2025

XSPY 18/8, kết quả xổ số Phú Yên hôm nay ngày 18/8/2025.

- XSPY 11/8/2025

XSPY 11/8, kết quả xổ số Phú Yên hôm nay ngày 11/8/2025.

- XSPY 4/8/2025

XSPY 4/8, kết quả xổ số Phú Yên hôm nay ngày 4/8/2025.

- XSPY 28/7/2025

XSPY 28/7, kết quả xổ số Phú Yên hôm nay ngày 28/7/2025.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ nguyên vẹn, đảm bảo không rách rời, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng là 30 ngày, được tính kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày quy định, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

- Vé số trúng chỉ nhận thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng nhiều giải thì người chơi sẽ lĩnh tất cả các giải thưởng đó.

- Nếu người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp của mình lĩnh thưởng.

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 sẽ quay số mở thưởng tại đài Huế và Phú Yên.

- XSMT thứ 3 sẽ quay số mở thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.

- XSMT thứ 4 sẽ quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- XSMT thứ 5 sẽ quay số mở thưởng tại đài Quảng Trị, Bình Định và Quảng Bình.

- XSMT thứ 6 sẽ quay số mở thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.

- XSMT thứ 7 sẽ quay số mở thưởng tại đài Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đà Nẵng.

- XSMT Chủ nhật quay số mở thưởng tại đài Kon Tum, Huế, Khánh Hòa.

Theo dõi kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 25/8/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất.