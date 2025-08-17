Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 18/8/2025 - XSPY 18/8

XSPY 18/8. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 11/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên. Kết quả của XSPY 18/8/2025 được công bố lần lượt từ giải giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSPY 18/8/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 18/8/2025 - XS đài Phú Yên thứ Hai ngày 18/8/2025

Xem thêm kết quả XSPY các kỳ quay thưởng trước

- XSPY 11/8, kết quả xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 11/8/2025

XSPY 11/8, kết quả xổ số Phú Yên hôm nay ngày 11/8/2025.

- XSPY 4/8/2025

XSPY 4/8, kết quả xổ số Phú Yên hôm nay ngày 4/8/2025.

- XSPY 28/7/2025

XSPY 28/7, kết quả xổ số Phú Yên hôm nay ngày 28/7/2025.

- XSPY 21/7/2025

XSPY 21/7, kết quả xổ số Phú Yên hôm nay ngày 21/7/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSPY

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Phú Yên gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải nhận được 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải nhận được 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải nhận được 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải 6 triệu đồng, cho những vé chỉ sai một chữ số ở bất cứ hàng nào theo thứ tự so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT sẽ quay thưởng tại đài Huế và Phú Yên.

- Thứ Ba: Có đài Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ quay thưởng.

- Thứ Tư: XSMT do đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung do đài Ninh Thuận và Gia Lai quay thưởng.

- Thứ Bảy: XSMT sẽ mở thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: XSMT mở thưởng tại các đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 18/8/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất.