Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 11/8/2025 - XSPY 11/8

XSPY 11/8. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 11/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên. Kết quả các giải thưởng của XSPY 11/8/2025 được công bố lần lượt từ giải giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSPY 11/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 11/8/2025 - XS đài Phú Yên thứ 2 ngày 11/8/2025
Cơ cấu giải thưởng XSPY
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Phú Yên gồm các hạng giải như sau:
- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng
- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng
- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng
- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng
- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng
- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng
- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng
- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt: mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích: dành cho những vé sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào theo thứ tự so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ sai một số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.
Lịch quay thưởng XSMT
- Thứ Hai: Xổ số miền Trung được mở thưởng tại đài Huế, Phú Yên.
- Thứ Ba: Lịch mở thưởng xổ số miền Trung tại đài Đắk Lắk, Quảng Nam.
- Thứ Tư: Lịch quay thưởng xổ số miền Trung tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.
- Thứ Năm: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị.
- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Gia Lai, Ninh Thuận.
- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông.
- Chủ nhật: Lịch mở thưởng xổ số miền Trung tại đài Kon Tum, Huế và Khánh Hòa.
