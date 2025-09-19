Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 19/9/2025 - XSNT 19/9

XSNT 19/9. Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 19/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận. Kết quả XSNT 19/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSNT 19/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 19/9/2025 - XS đài Ninh Thuận thứ Sáu ngày 19/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSNT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Ninh Thuận gồm các hạng giải như sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trị giá 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một chữ số hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng, dành cho các vé chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ vé khác chữ số hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai có đài Huế, Phú Yên quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba có đài Quảng Nam và Đắk Lắk quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư có đài Khánh Hòa, Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm có đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu có đài Ninh Thuận và Gia Lai quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy có đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật có đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 19/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.