Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 12/9/2025 - XSNT 12/9

XSNT 12/9. Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 12/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận. Kết quả XSNT 12/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSNT 12/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 12/9/2025 - XS đài Ninh Thuận thứ Sáu ngày 12/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSNT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Ninh Thuận gồm các giải như sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng, cho các vé chỉ khác một chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ vé khác chữ số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai do đài Huế, Phú Yên quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba do đài Quảng Nam và Đắk Lắk quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư do đài Khánh Hòa, Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm do đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu do đài Ninh Thuận và Gia Lai quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy do đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 12/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.