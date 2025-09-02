Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 3/9/2025 - XSKH 3/9

XSKH 3/9. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 3/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa. Kết quả XSKH 3/9/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 3/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 3/9/2025 - Xổ số Khánh Hòa thứ Tư ngày 3/9/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng có giá trị lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Quá thời hạn quy định, các vé trúng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho người trúng thưởng chậm nhất là 5 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng từ người trúng thưởng.

Nếu có tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo dài đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai do đài Phú Yên, Huế quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba do đài Đắk Lắk, Quảng Nam quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư do đài Đà Nẵng, Khánh Hòa quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm do đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu do đài Gia Lai, Ninh Thuận quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy do đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi quay thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Huế, Khánh Hòa, Kon Tum quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 3/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.