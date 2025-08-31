Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 1/9/2025 - XSHCM 1/9

XSHCM 1/9. Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 1/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả XSHCM 1/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 1/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 1/9/2025 - Xổ số TP.HCM thứ Hai ngày 1/9/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ nguyên vẹn, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố. Quá thời hạn này, các vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

- Vé số trúng được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Nếu vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ được lĩnh tất cả giải đó.

- Trường hợp người trúng thưởng không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai sẽ quay thưởng tại đài Cà Mau, TP.HCM và Đồng Tháp.

- XSMN thứ Ba sẽ quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre.

- XSMN thứ Tư sẽ quay số mở thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng.

- XSMN thứ Năm sẽ quay thưởng tại đài Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh.

- XSMN thứ Sáu sẽ quay thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương.

- XSMN thứ Bảy sẽ quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật sẽ quay thưởng tại đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt.

