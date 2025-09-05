Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 6/9/2025 - XSHG 6/9

XSHG 6/9. Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 6/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang. Kết quả XSHG 6/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHG 6/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 6/9/2025 - XS đài Hậu Giang thứ Bảy ngày 6/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSHG

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Hậu Giang có các giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng mỗi giải, dành cho vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai chữ số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai quay thưởng tại đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Xổ số miền Nam thứ Ba quay thưởng tại đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu.

- Xổ số miền Nam thứ Tư sẽ quay thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.

- Xổ số miền Nam thứ Năm sẽ quay thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang.

- Xổ số miền Nam thứ Sáu sẽ quay thưởng tại đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật sẽ quay thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 6/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.