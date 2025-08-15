Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 16/8/2025 - XSHG 16/8

XSHG 16/8. Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 16/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang. Kết quả XSHG 16/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHG 16/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 16/8/2025 - XS đài Hậu Giang thứ Bảy ngày 16/8/2025

Cơ cấu giải thưởng XSHG

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Hậu Giang gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải nhận được 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho những vé trúng 5 số cuối so với giải đặc biệt (chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn), trị giá 50 triệu đồng mỗi giải.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải nhận được 6 triệu đồng, cho những vé trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào của 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM.

- Thứ 3: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre.

- Thứ 4: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ 5: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- Thứ 6: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương.

- Thứ 7: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.

