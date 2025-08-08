Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 9/8/2025 - XSHG 9/8

XSHG 9/8. XSHG thứ Bảy ngày 9/8/2025. Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 9/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang. Kết quả các giải thưởng XSHG 9/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHG 9/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 9/8/2025 - XS đài Hậu Giang thứ 7 ngày 9/8/2025

Một số lưu ý khi trúng thưởng xổ số Hậu Giang cần biết

- Người trúng thưởng cần phải giữ tờ vé số trúng nguyên vẹn, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Quá hạn này, những vé số trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng có giá trị lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trong trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thưởng thì người chơi sẽ lĩnh tất cả các hạng giải đó.

- Nếu người trúng thưởng không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng. Việc uỷ quyền lĩnh thưởng phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng tại đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng tại đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng tại đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng tại đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

