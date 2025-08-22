Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 23/8/2025 - XSHG 23/8

XSHG 23/8. Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 23/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang. Kết quả XSHG 23/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHG 23/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 23/8/2025 - XS Hậu Giang thứ Bảy ngày 23/8/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Thời hạn nhận tiền thưởng của vé số trúng là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Nếu quá thời hạn 30 ngày, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị để lĩnh thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy vào yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người chơi sẽ được lĩnh tất cả giải thưởng đó.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để lĩnh thưởng. Việc ủy quyền lĩnh thưởng cần thực hiện bằng văn bản theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai sẽ quay thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM.

- XSMN thứ Ba sẽ quay thưởng tại đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- XSMN thứ Tư sẽ quay thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng.

- XSMN thứ Năm sẽ quay thưởng tại đài An Giang, Bình Thuận và Tây Ninh.

- XSMN thứ Sáu sẽ quay thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương.

- XSMN thứ Bảy sẽ quay thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật sẽ quay thưởng tại đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.

