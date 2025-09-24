Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 24/9/2025 - XSDN 24/9

XSDN 24/9. Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 24/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai. Kết quả XSDN 24/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDN 24/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 24/9/2025 - XS đài Đồng Nai ngày 24/9/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng phải giữ gìn cẩn thận, còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng thưởng là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày mở thưởng. Quá 30 ngày quy định, vé số trúng sẽ không còn giá trị lĩnh hưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần bằng hình thức chuyển khoản hoặc nhận tiền mặt tùy theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ lĩnh tất cả các giải đó.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 có đài Cà Mau, TP.HCM và Đồng Tháp quay thưởng.

- XSMN thứ 3 có đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu mở thưởng.

- XSMN thứ 4 mở thưởng tại đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai.

- XSMN thứ 5 có đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang quay thưởng.

- XSMN thứ 6 quay số mở thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- XSMN thứ 7 do đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM quay thưởng.

- XSMN Chủ nhật có đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 24/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.