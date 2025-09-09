Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 10/9/2025 - XSDN 10/9

XSDN 10/9. Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 10/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai. Kết quả XSDN 10/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDN 10/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 10/9/2025 - XS đài Đồng Nai thứ Tư ngày 10/9/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải đảm bảo nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố. Quá thời hạn 30 ngày quy định, vé số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy vào yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng được lĩnh tất cả các giải thưởng đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 do đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM quay thưởng.

- XSMN thứ 3 quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu.

- XSMN thứ 4 quay thưởng tại đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ.

- XSMN thứ 5 quay thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang.

- XSMN thứ 6 quay số mở thưởng tại đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long.

- XSMN thứ 7 do đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM quay thưởng.

- XSMN Chủ nhật do đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt quay thưởng.

