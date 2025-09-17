Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 17/9/2025 - XSDN 17/9

XSDN 17/9. Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 17/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai. Kết quả XSDN 17/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDN 17/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 17/9/2025 - XS đài Đồng Nai thứ Tư ngày 17/9/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải đảm bảo nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa.

- Vé số trúng có giá trị lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Sau thời hạn 30 ngày, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng được lĩnh tất cả các giải đó.

- Nếu người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 có đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM quay thưởng.

- XSMN thứ 3 mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu.

- XSMN thứ 4 mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai.

- XSMN thứ 5 quay thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang.

- XSMN thứ 6 quay số mở thưởng tại đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long.

- XSMN thứ 7 do đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM quay thưởng.

- XSMN Chủ nhật do đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt quay thưởng.

