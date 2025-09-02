Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 3/9/2025 - XSDN 3/9

XSDN 3/9. Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 3/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai. Kết quả XSDN 3/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDN 3/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 3/9/2025 - XS đài Đồng Nai thứ Tư ngày 3/9/2025

Quy định cần biết

- Người chơi phải giữ vé trúng nguyên vẹn, đảm bảo không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Thời hạn nhận thưởng của vé số trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Sau thời hạn quy định, vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tất cả các giải thưởng đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 sẽ quay số mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- XSMN thứ 3 sẽ quay thưởng tại đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.

- XSMN thứ 4 sẽ quay thưởng tại đài Sóc Trăng, Đồng Nai và Cần Thơ.

- XSMN thứ 5 sẽ quay thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang.

- XSMN thứ 6 sẽ quay thưởng tại đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long.

- XSMN thứ 7 sẽ quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật sẽ quay thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang.

