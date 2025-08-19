Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 20/8/2025 - XSDN 20/8

XSDN 20/8. Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 20/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai. Kết quả XSDN 20/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả XSDN 20/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 20/8/2025 - Xổ số Đồng Nai thứ Tư ngày 20/8/2025

Quy định cần biết khi trúng thưởng xổ số Đồng Nai

- Người chơi phải giữ vé số trúng thưởng cẩn thận, đảm bảo không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng là 30 ngày, được tính kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Nếu quá thời hạn quy định, vé số trúng sẽ không còn nhận thưởng.

- Vé số trúng chỉ được nhận tiền thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Nếu vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người chơi sẽ được lĩnh tổng tất cả các giải thưởng đó.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- Thứ 3: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.

- Thứ 4: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Sóc Trăng, Đồng Nai và Cần Thơ.

- Thứ 5: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh.

- Thứ 6: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.

- Thứ 7: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- Chủ nhật: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Theo dõi kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 20/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.