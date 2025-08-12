XSDN 13/8. Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 13/8/2025 lúc 16h15 nhanh và chính xác nhất trên VTC News. Kết quả XSDN 13/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDN 13/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 13/8/2025 - Xổ số đài Đồng Nai thứ Tư ngày 13/8/2025

Những lưu ý khi trúng thưởng xổ số Đồng Nai

- Vé số trúng thưởng phải giữ cẩn thận, đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn lĩnh tiền thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Quá thời hạn này, những vé số trúng giải không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng thưởng được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người chơi sẽ lĩnh tất cả các giải thưởng đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người khác lĩnh thưởng. Việc uỷ quyền lĩnh thưởng phải được thực hiện bằng văn bản theo quy định pháp luật hiện hành.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- Thứ 3: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.

- Thứ 4: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Sóc Trăng, Đồng Nai và Cần Thơ.

- Thứ 5: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh.

- Thứ 6: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.

- Thứ 7: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang.

