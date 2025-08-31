Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 1/9/2025 - XSCM 1/9

XSCM 1/9. Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 1/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau. Kết quả XSCM 1/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSCM 1/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 1/9/2025 - XS đài Cà Mau thứ Hai ngày 1/9/2025
Cơ cấu giải thưởng XSCM
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cà Mau gồm các giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng
- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng
- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng
- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng
- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng
- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng
- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng
- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng
- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng Ngoài ra còn có:
- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải nhận được 50 triệu đồng, cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích: mỗi giải nhận được 6 triệu đồng, cho các vé chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ khác chữ số ở hàng trăm nghìn).
Lịch quay thưởng XSMN
- Thứ 2: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Cà Mau, TP.HCM và Đồng Tháp.
- Thứ 3: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu.
- Thứ 4: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai.
- Thứ 5: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.
- Thứ 6: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.
- Thứ 7: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM.
- Chủ nhật: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang.
Theo dõi kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 1/9/2025, XSCM hôm nay trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất.
