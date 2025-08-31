Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 1/9/2025 - XSCM 1/9

XSCM 1/9. Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 1/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau. Kết quả XSCM 1/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCM 1/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 1/9/2025 - XS đài Cà Mau thứ Hai ngày 1/9/2025

Xem thêm KQXSCM các kỳ quay thưởng gần đây

- XSCM 25/8, kết quả xổ số Cà Mau thứ Hai ngày 25/8/2025

XSCM 25/8, kết quả xổ số Cà Mau thứ Hai ngày 25/8/2025.

- XSCM 18/8/2025

XSCM 18/8, kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 18/8/2025.

- XSCM 11/8/2025

XSCM 11/8, kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 11/8/2025.

- XSCM 4/8/2025

XSCM 4/8, kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 4/8/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSCM

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cà Mau gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải nhận được 50 triệu đồng, cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải nhận được 6 triệu đồng, cho các vé chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ khác chữ số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Cà Mau, TP.HCM và Đồng Tháp.

- Thứ 3: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu.

- Thứ 4: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai.

- Thứ 5: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- Thứ 6: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.

- Thứ 7: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 1/9/2025, XSCM hôm nay trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất.