Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 18/8/2025 - XSCM 18/8

XSCM 18/8. Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 18/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau. Kết quả XSCM 18/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSCM 18/8/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 18/8/2025 - Xổ số Cà Mau thứ Hai ngày 18/8/2025
Cơ cấu giải thưởng XSCM
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cà Mau gồm các giải như sau:
- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng
- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng
- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải nhận được 15 triệu đồng
- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải nhận được 10 triệu đồng
- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải nhận được 3 triệu đồng
- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng
- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng
- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng
- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt: mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng mỗi giải, cho những vé sai 1 số ở bất cứ hàng nào với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ sai một số ở hàng trăm nghìn).
Lịch quay thưởng XSMN
- Thứ 2: XSMN sẽ quay thưởng tại đài Cà Mau, TP.HCM và Đồng Tháp.
- Thứ 3: XSMN sẽ quay thưởng tại đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.
- Thứ 4: XSMN sẽ quay thưởng tại đài Sóc Trăng, Đồng Nai và Cần Thơ.
- Thứ 5: XSMN sẽ quay thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang.
- Thứ 6: XSMN sẽ quay thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương.
- Thứ 7: XSMN sẽ quay thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM.
- Chủ nhật: XSMN sẽ quay thưởng tại đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.
