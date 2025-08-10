XSCM 11/8. Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 11/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau. Kết quả các giải thưởng của XSCM 11/8/2025 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCM 11/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 11/8/2025 - XS đài Cà Mau thứ Hai ngày 11/8/2025

Xem thêm kết quả xổ số Cà Mau các kỳ quay thưởng trước

- XSCM 4/8, kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 4/8/2025

XSCM 4/8, kết quả xổ số Cà Mau hôm nay ngày 4/8/2025.

- XSCM 28/7/2025

XSCM 28/7, kết quả xổ số Cà Mau hôm nay ngày 28/7/2025.

- XSCM 21/7/2025

XSCM 21/7, kết quả xổ số Cà Mau hôm nay ngày 21/7/2025.

- XSCM 14/7/2025

XSCM 14/7, kết quả xổ số Cà Mau hôm nay ngày 14/7/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSCM

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cà Mau gồm các hạng giải như sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: dành cho những vé sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào theo thứ tự so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ sai một số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Cà Mau, TP.HCM và Đồng Tháp.

- Thứ 3: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ 4: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ.

- Thứ 5: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang.

- Thứ 6: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương.

- Thứ 7: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.

Theo dõi kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 11/8/2025, XSCM hôm nay trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất.