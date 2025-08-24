Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 25/8/2025 - XSCM 25/8

XSCM 25/8. Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 25/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau. Kết quả XSCM 25/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCM 25/8/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 25/8/2025 - Xổ số Cà Mau thứ Hai ngày 25/8/2025

Xem thêm kết quả XSCM các kỳ quay số mở thưởng gần đây

- XSCM 18/8, kết quả xổ số Cà Mau thứ Hai ngày 18/8/2025

XSCM 18/8, kết quả xổ số Cà Mau hôm nay ngày 18/8/2025.

- XSCM 11/8/2025

XSCM 11/8, kết quả xổ số Cà Mau hôm nay ngày 11/8/2025.

- XSCM 4/8/2025

XSCM 4/8, kết quả xổ số Cà Mau hôm nay ngày 4/8/2025.

- XSCM 28/7/2025

XSCM 28/7, kết quả xổ số Cà Mau hôm nay ngày 28/7/2025.

Quy định cần biết khi trúng thưởng xổ số Cà Mau

- Người chơi phải giữ vé số trúng nguyên vẹn, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh tiền thưởng là 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng. Quá thời hạn này, vé trúng giải không còn giá trị lĩnh hưởng.

- Vé số trúng thưởng chỉ được nhận thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Nếu vé số trúng nhiều hạng giải thì người chơi sẽ nhận tất cả các giải thưởng đó.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình lĩnh thưởng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Cà Mau, TP.HCM và Đồng Tháp.

- Thứ 3: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu.

- Thứ 4: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai.

- Thứ 5: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- Thứ 6: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.

- Thứ 7: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 25/8/2025, XSCM hôm nay trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất.