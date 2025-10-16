Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 16/10/2025 - XSBTH 16/10

XSBTH 16/10. Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 16/10/2025 được mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận. Kết quả XSBTH 16/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTH 16/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 16/10/2025 - XS đài Bình Thuận thứ Năm ngày 16/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSBTH

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Thuận gồm các giải như sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: giá trị mỗi giải là 6 triệu đồng, cho các vé trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau mở thưởng.

- Thứ 3: Xổ số miền Nam có đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre mở thưởng.

- Thứ 4: Xổ số miền Nam có đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai mở thưởng.

- Thứ 5: Xổ số miền Nam có đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang mở thưởng.

- Thứ 6: Xổ số miền Nam có đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh mở thưởng.

- Thứ 7: Xổ số miền Nam được mở thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam có đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 16/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.