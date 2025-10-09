Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 9/10/2025 - XSBTH 9/10

XSBTH 9/10. Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 9/10/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận. Kết quả XSBTH 9/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTH 9/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 9/10/2025 - XS đài Bình Thuận thứ Năm ngày 9/10/2025

Xem thêm KQXS Bình Thuận các ngày quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSBTH 2/10, kết quả xổ số Bình Thuận thứ Năm ngày 2/10/2025

XSBTH 2/10, kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 2/10/2025.

- XSBTH 25/9/2025

XSBTH 25/9, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 25/9/2025.

- XSBTH 18/9/2025

XSBTH 18/9, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 18/9/2025.

- XSBTH 11/9/2025

XSBTH 11/9, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 11/9/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSBTH

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Thuận gồm các hạng giải như sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: dành cho vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, trị giá 50 triệu đồng mỗi giải.

- 45 giải khuyến khích: cho các vé trúng số đầu tiên (chữ số ở hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau mở thưởng.

- Thứ 3: Xổ số miền Nam do đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre mở thưởng.

- Thứ 4: Xổ số miền Nam do đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ mở thưởng.

- Thứ 5: Xổ số miền Nam do đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận mở thưởng.

- Thứ 6: Xổ số miền Nam do đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh mở thưởng.

- Thứ 7: Xổ số miền Nam mở thưởng tại đài Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam có đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 9/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.