Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 25/9/2025 - XSBTH 25/9

XSBTH 25/9. Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 25/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận. Kết quả XSBTH 25/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTH 25/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 25/9/2025 - XS đài Bình Thuận thứ Năm ngày 25/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSBTH

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Thuận gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trị giá 50 triệu đồng, cho vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: cho những vé trúng chữ số đầu tiên (chữ số ở hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN có đài TP.HCM, Đồng Tháp và Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMN có đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMN có đài Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMN có đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang quay thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN có đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN có đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: XSMN có đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 25/9/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.