Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 18/9/2025 - XSBTH 18/9

XSBTH 18/9. Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 18/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận. Kết quả XSBTH 18/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSBTH 18/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 18/9/2025 - XS đài Bình Thuận thứ Năm ngày 18/9/2025
Cơ cấu giải thưởng XSBTH
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Thuận gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng 2 tỷ đồng
- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng
- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng
- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng
- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng
- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng
- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng
- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng
- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng
Ngoài ra còn có:
- 9 giải phụ đặc biệt: trị giá 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một chữ số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một số bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm nghìn).
Lịch quay thưởng XSMN
- Thứ Hai: XSMN có đài TP.HCM, Đồng Tháp và Cà Mau quay thưởng.
- Thứ Ba: XSMN có đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre mở thưởng.
- Thứ Tư: XSMN có đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ mở thưởng.
- Thứ Năm: XSMN có đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang quay thưởng.
- Thứ Sáu: XSMN có đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long mở thưởng.
- Thứ Bảy: XSMN có đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang và TP.HCM quay thưởng.
- Chủ nhật: XSMN có đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt mở thưởng.
