XSBP 15/11. Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 15/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty xổ số kiến thiết Bình Phước. Kết quả các giải thưởng XSBP 15/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBP 15/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 15/11/2025 - XS đài Bình Phước thứ Bảy ngày 15/11/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá thời hạn này, vé số trúng không được nhận tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian chi trả tiền thưởng chậm nhất là 5 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng từ người trúng thưởng.

Trường hợp phát sinh khiếu nại, tranh chấp thì thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN có đài TP.HCM, Đồng Tháp và Cà Mau sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMN do đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMN do đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMN do đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN do đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN do đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 15/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.