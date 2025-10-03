Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 3/10/2025 - XSBD 3/10

XSBD 3/10. Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 3/10/2025 quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương. Kết quả XSBD 3/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 3/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 3/10/2025 - XS đài Bình Dương thứ Sáu ngày 3/10/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng thưởng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, được tính kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn 30 ngày theo quy định, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian thanh toán tiền thưởng cho người chơi chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng hợp lệ từ người chơi. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian trả thưởng sẽ kéo dài cho đến khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 do đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 3 có đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 4 có đài Sóc Trăng, Đồng Nai và Cần Thơ quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 5 có đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 6 do đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 7 có đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang và TP.HCM mở thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật do đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang mở thưởng.

