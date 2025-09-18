Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 18/9/2025 - XSBDI 18/9

XSBDI 18/9. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 18/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định. Kết quả XSBDI 18/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng). Quá thời hạn 30 ngày theo quy định, các vé số trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng không quá 5 ngày kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng từ người trúng thưởng. Trường hợp có tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo dài cho đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT có đài Phú Yên và Huế quay thưởng.

- Thứ 3: XSMT do đài Đắk Lắk và Quảng Nam quay số mở thưởng.

- Thứ 4: XSMT do đài Khánh Hòa, Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- Thứ 5: XSMT có đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị quay thưởng.

- Thứ 6: XSMT do đài Ninh Thuận, Gia Lai quay số mở thưởng.

- Thứ 7: XSMT do đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông quay thưởng.

- Chủ nhật: XSMT có đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Định hôm nay 18/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.