Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 7/10/2025 - XSBL 7/10

XSBL 7/10. Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 7/10/2025 được mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu. Kết quả XSBL 7/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBL 7/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 7/10/2025 - XS đài Bạc Liêu thứ Ba ngày 7/10/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng thưởng là 30 ngày, được tính kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá 30 ngày quy định, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng từ người trúng thưởng. Trường hợp có tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán sẽ kéo dài đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp mở thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng tại đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng tại đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng tại đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng tại đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng tại đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước, TP.HCM.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 7/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.