Kết quả xổ số An Giang hôm nay 18/9/2025 - XSAG 18/9

XSAG 18/9. Kết quả xổ số An Giang hôm nay 18/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang. Kết quả XSAG 18/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSAG 18/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 18/9/2025 - XS đài An Giang thứ Năm ngày 18/9/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải giữ gìn cẩn thận, đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa.

- Vé trúng có thời hạn nhận tiền thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn quy định mà người trúng số chưa đến nhận thưởng, vé trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng có giá trị nhận thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ được lĩnh tất cả các giải đó.

- Người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam có đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM quay thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam có đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam có đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ mở thưởng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam có đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang mở thưởng.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam có đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long mở thưởng.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam có đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam có đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt mở thưởng.

