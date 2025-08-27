Kết quả xổ số An Giang hôm nay 28/8/2025 - XSAG 28/8

XSAG 28/8. Kết quả xổ số An Giang hôm nay 28/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang. Kết quả XSAG 28/8/2025 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSAG 28/8 - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 28/8/2025 - Xổ số An Giang thứ Năm ngày 28/8/2025

Những lưu ý cần biết khi trúng thưởng XSAG

- Vé số trúng phải giữ gìn cẩn thận, đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Thời hạn nhận tiền thưởng là 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả trúng thưởng. Nếu để quá thời hạn quy định, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần duy nhất bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Nếu vé số trúng cùng lúc nhiều giải thưởng thì người trúng thưởng sẽ được lĩnh tất cả các giải đó.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN quay số mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM.

- Thứ Ba: XSMN quay số mở thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu.

- Thứ Tư: XSMN quay số mở thưởng tại đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai.

- Thứ Năm: XSMN quay số mở thưởng tại đài An Giang, Bình Thuận và Tây Ninh.

- Thứ Sáu: XSMN quay số mở thưởng tại đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long.

- Thứ Bảy: XSMN quay số mở thưởng tại đài Bình Phước, Long An, TP.HCM và Hậu Giang.

- Chủ nhật: XSMN quay số mở thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số An Giang hôm nay 28/8/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất.