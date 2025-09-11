Kết quả xổ số An Giang hôm nay 11/9/2025 - XSAG 11/9

XSAG 11/9. Kết quả xổ số An Giang hôm nay 11/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang. Kết quả XSAG 11/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSAG 11/9 - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 11/9/2025 - XS đài An Giang thứ Năm ngày 11/9/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng phải giữ gìn cẩn thận, đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Vé trúng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Quá thời hạn 30 ngày, các vé trúng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé trúng được nhận thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy vào yêu cầu của người lĩnh thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tất cả các giải đó.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam quay số mở thưởng tại đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp.

- Thứ Ba: XSMN quay số mở thưởng tại đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu.

- Thứ Tư: XSMN quay số mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai.

- Thứ Năm: XSMN quay số mở thưởng tại đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

- Thứ Sáu: XSMN quay số mở thưởng tại đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long.

- Thứ Bảy: XSMN quay số mở thưởng tại đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang và TP.HCM.

- Chủ nhật: XSMN quay số mở thưởng tại đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.

