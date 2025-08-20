Kết quả xổ số An Giang hôm nay 21/8/2025 - XSAG 21/8

XSAG 21/8. Kết quả xổ số An Giang hôm nay 21/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang. Kết quả XSAG 21/8/2025 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSAG 21/8 - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 21/8/2025 - XS đài An Giang thứ Năm ngày 21/8/2025

Xem lại kết quả XSAG các ngày quay thưởng trước

- XSAG 14/8, kết quả xổ số An Giang thứ Năm ngày 14/8/2025

XSAG 14/8, kết quả xổ số An Giang hôm nay ngày 14/8/2025.

- XSAG 7/8/2025

XSAG 7/8, kết quả xổ số An Giang hôm nay ngày 7/8/2025.

- XSAG 31/7/2025

XSAG 31/7, kết quả xổ số An Giang hôm nay ngày 31/7/2025.

- XSAG 24/7/2025

XSAG 24/7, kết quả xổ số An Giang hôm nay ngày 24/7/2025.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ nguyên vẹn, không nhàu nát, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Thời hạn nhận tiền thưởng của vé số trúng là 30 ngày kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày, vé trúng thưởng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng thưởng được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người chơi sẽ được lĩnh tất cả các giải đó.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN sẽ quay thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- Thứ Ba: XSMN sẽ quay thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu.

- Thứ Tư: XSMN sẽ quay thưởng tại đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai.

- Thứ Năm: XSMN sẽ quay thưởng tại đài An Giang, Bình Thuận và Tây Ninh.

- Thứ Sáu: XSMN sẽ quay thưởng tại đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long.

- Thứ Bảy: XSMN sẽ quay thưởng tại đài Bình Phước, Long An, TP.HCM và Hậu Giang.

- Chủ nhật: XSMN sẽ quay số mở thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số An Giang hôm nay 21/8/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất.