Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 14/8/2025 - XSAG 14/8

XSAG 14/8. Trực tiếp XSAG thứ Năm ngày 14/8/2025. Kết quả xổ số An Giang hôm nay 14/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang. Kết quả XSAG 14/8/2025 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSAG 14/8 - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 14/8/2025 - Xổ số An Giang thứ Năm ngày 14/8/2025

Xem lại kết quả XSAG các kỳ quay thưởng trước

- XSAG 7/8, kết quả xổ số An Giang thứ Năm ngày 7/8/2025

XSAG 7/8, kết quả xổ số An Giang hôm nay ngày 7/8/2025.

- XSAG 31/7/2025

XSAG 31/7, kết quả xổ số An Giang hôm nay ngày 31/7/2025.

- XSAG 24/7/2025

XSAG 24/7, kết quả xổ số An Giang hôm nay ngày 24/7/2025.

- XSAG 17/7/2025

XSAG 17/7, kết quả xổ số An Giang hôm nay ngày 17/7/2025.

Những lưu ý khi trúng thưởng XSAG cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ nguyên vẹn, không nhàu nát, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày, tính từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn quy định, vé số trúng giải không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ lĩnh tất cả các giải thưởng đó.

- Nếu người trúng thưởng không thể lĩnh thưởng vì lý do khách quan thì có thể ủy quyền cho người khác lĩnh thưởng. Việc uỷ quyền nhận tiền thưởng phải được thực hiện bằng văn bản theo quy định pháp luật hiện hành.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: Xổ số miền Nam có đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM quay thưởng.

- Thứ 3: Xổ số miền Nam do đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu quay thưởng.

- Thứ 4: Xổ số miền Nam do đài Sóc Trăng, Đồng Nai và Cần Thơ quay thưởng.

- Thứ 5: Xổ số miền Nam do đài An Giang, Bình Thuận và Tây Ninh quay thưởng.

- Thứ 6: Xổ số miền Nam do đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh quay thưởng.

- Thứ 7: Xổ số miền Nam do đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam có đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số An Giang hôm nay 14/8/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất.