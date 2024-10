Kết quả xét nghiệm mẫu nước ngọt khiến 12 học sinh ở Hà Nội nhập viện

(VTC News) -

Theo Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, hai mẫu sản phẩm học sinh đã sử dụng mà Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố gửi đến Viện để kiểm nghiệm gồm trà mật ong Boncha vị ô long đào và trà xanh hương ổi hồng chanh dây C2.

Sản phẩm nước uống được phát cho học sinh ở cổng trường Bình Minh.

Cả hai mẫu sản phẩm nêu trên được kiểm nghiệm các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh vật: Clositridium perdringens; Coliforms, E.coli, Pseudomanas aeruginosa và đều cho kết quả đạt tiêu chuẩn theo QCVN6-2:2010/BYT.

Do đó, xác định nguyên nhân khiến trẻ nhập viện không phải do ngộ độc sau khi uống nước ngọt. Ngoài ra, ngày 30/9, nhà trường không tổ chức ăn bán trú, vì vậy, nguyên nhân ngộ độc thực phẩm do ăn uống tại trường cũng bị loại trừ.

Theo đại diện Phòng Y tế huyện Thanh Oai, về các triệu chứng đau bụng, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn mà các học sinh gặp phải sau khi uống nước ngọt miễn phí có thể do các em đã uống một lượng lớn nước ngọt.

Khi cơ thể tiêu thụ quá nhiều đường hoặc carbohydrate, tuyến tụy hoạt động mạnh để tạo ra insulin giúp phân hủy đường, điều chỉnh đường huyết. Lượng đường trong máu giảm đột ngột làm hạ đường huyết, dẫn đến các triệu chứng như buồn nôn, đau bụng, mệt mỏi, run rẩy, choáng váng, thay đổi tâm trạng và đau đầu.

Ngày 30/9, tại cổng trường Trường THCS Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội có một nhóm người lạ phát miễn phí sản phẩm Trà mật ong Boncha vị ô long đào cho học sinh, trong đó có 263 học sinh đã uống sản phẩm này.

Đến chiều tối, Bệnh viện đa khoa Thanh Oai tiếp nhận 12 học sinh có cùng triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn, đến từ Trường THCS Bình Minh. Tại đây, các em này được chẩn đoán, theo dõi ngộ độc thực phẩm.