Kết quả U23 UAE vs U23 Nhật Bản, giải U23 châu Á 2026 mới nhất

(VTC News) -

U23 UAE 0-3 U23 Nhật Bản 5' Nwadike 37' Ozeki 83' Furuya

Video: U23 UAE 0-3 U23 Nhật Bản.

Trận U23 UAE đấu với U23 Nhật Bản thuộc bảng B giải U23 châu Á 2026 diễn ra lúc 18h30 hôm nay 10/1. Sau khi thắng U23 Syria 5-0, U23 Nhật Bản tiếp tục thị uy sức mạnh khi đánh bại đội bóng Tây Á thứ hai với 3 bàn không gỡ.

U23 UAE có tới 7 sự thay đổi trong đội hình chính so với trận thắng U23 Qatar. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này không giúp U23 UAE tạo ra bất ngờ trước đối thủ là ứng viên vô địch.

Brian Nwadik đưa U23 Nhật Bản vươn lên dẫn trước ở phút thứ năm bằng cú sút phạt đền thành công. Yuto Ozeki nhân đôi cách biệt bằng siêu phẩm sút xa ở phút 37. U23 UAE chỉ trông chờ vào những pha phản công không hiệu quả ở hiệp 1.

U23 Nhật Bản đấu với U23 UAE ở lượt trận thứ hai.

Bước sang hiệp 2, U23 UAE bắt đầu đẩy cao đội hình. Đội bóng Tây Á được hưởng phạt đền ở phút 63 nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài thay đổi quyết định.

U23 Nhật Bản tiếp tục chiếm ưu thé. Furuya ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng có biệt danh "Samurai xanh" ở phút 82, trong tình huống phạt góc.

Đội hình U23 UAE vs U23 Nhật Bản

U23 UAE: Adli Mohamed (17), Leonard Amesimeku (3), Khamis Al Mansoori (4), Matar Zaal (5), Ahmad Malalla (6), Ali Almemari (7), Eisa Khalfan (9), Solomon Sosu (14), Mansour Saleh (18), Mayed Saeed (19), Richard Akonnor (23).

U23 Nhật Bản: Araki (23), Nagano (4), Ichihara (5), Ishiwatari (7), Ozeki (7), Nwadike (9), Yokoyama (11), Kawai (14), Mori (15), Kume (18), Sekitomi (21).

Bảng xếp hạng U23 châu Á 2026 hôm nay

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải U23 châu Á 2026 mới nhất sau mỗi trận đấu. Tính đến hết trận U23 Lebanon gặp U23 Hàn Quốc, cục diện xếp hạng bảng B như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Nhật Bản 2 8-0 6 2 UAE 2 2-3 3 3 Qatar 1 0-2 0 4 Syria 1 0-5 0

Thông tin U23 UAE và U23 Nhật Bản

U23 Nhật Bản là đội thắng đậm nhất lượt trận đầu tiên ở cả 4 bảng đấu. Đội bóng đến từ đất nước mặt trời mọc phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng 5-0 trước U23 Syria. Như thường lệ, bóng đá Nhật Bản tiếp tục cho thấy chất lượng đào tạo trẻ ở cả các câu lạc bộ lẫn học đường ở trình độ cao.

Yuto Ozeki và Ryunosuke Sato là 2 nhân tố nổi bật ở trận ra quân. Tuy nhiên, U23 Nhật Bản dường như vẫn còn nhiều nhân tố khác chưa bung hết sức. Chân sút Brian Nwadike là gương mặt đáng xem của đội bóng này.

Trong khi đó, U23 UAE cũng có 3 điểm ở lượt trận đầu tiên. Họ đánh bại U23 Qatar với tỷ số 2-0. Nhìn chung, U23 Nhật Bản và U23 UAE là 2 đội nhỉnh hơn rõ rệt ở bảng B. Cuộc đối đầu này có thể mang tính chất phân định ngôi đầu bảng.