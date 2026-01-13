Kết quả U23 Iran vs U23 Lebanon, giải U23 châu Á 2026 mới nhất

(VTC News) -

U23 Iran 0-1 U23 Lebanon Tiếp tục cập nhật 56' Shahin

Trận U23 Iran đấu với U23 Lebanon thuộc bảng C giải U23 châu Á 2026 bắt đầu lúc 18h30.

Đội hình U23 Iran vs U23 Lebanon

U23 Iran: Khalifeh (1), Vosoughifard (3), Iri (4), Razzaghinia (6), Ghandipour (7), Latififar (8), Rostami (9), Mahdavi (13), Jafari (14), Moamelehgari (16), Zaruni (21).

U23 Lebanon: Shareef Azaki (1), Ali Ismail (2), Jad Smaira (3), Mohammad Safwan (5), Mahmoud Zbib (7), Ali El Fadl (8), Ali Kassas (11), Hassan Fouani (14), Ibrahim Chami (15), Leonardo Shahin (19), Nour Aoude (20).

U23 Iran đấu với U23 Lebanon.

Bảng xếp hạng U23 châu Á 2026 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải U23 châu Á 2026 theo thông tin chính thức từ AFC. Tính đến hết trận U23 Iran vs U23 Lebanon, cục diện bảng C như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Hàn Quốc 2 4-2 4 2 Uzbekistan 2 3-2 4 3 Iran 2 0-0 2 4 Lebanon 2 4-7 0

Thông tin U23 Iran và U23 Lebanon

Sau 2 trận hoà với tỷ số 0-0, U23 Iran phải thắng U23 Lebanon để có cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, kể cả trong trường hợp hoàn thành nhiệm vụ này, đội bóng của huấn luyện viên Omid Ravankhah phải hy vọng trận U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan không kết thúc với tỷ số hoà có bàn thắng.

Dù chưa ghi bàn nào ở giải U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Ravankhah vẫn rất tự tin. Ông tuyên bố U23 Iran sở hữu những cầu thủ tốt nhất ở trạng thái thể chất lý tưởng và trình diễn lối chơi hiệu quả.

“Chúng tôi sẽ thể hiện tốt hơn trước Lebanon, với sự tập trung và quyết tâm cao hơn, và hy vọng sẽ ghi bàn ở trận đấu tới", huấn luyện viên trưởng của U23 Iran khẳng định.

U23 Lebanon, đội lần đầu tham dự giải, chỉ còn thi đấu vì danh dự sau các thất bại 2-3 trước U23 Uzbekistan và 2-4 trước U23 Hàn Quốc. Đội bóng này không còn cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp.