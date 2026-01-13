U23 Việt Nam toàn thắng vòng bảng, truyền thông Đông Nam Á sửng sốt

(VTC News) -

Sáng 13/1, U23 Việt Nam xuất sắc và giành chiến thắng 1-0 trước U23 Ả Rập Xê Út để đứng đầu bảng A, giành quyền vào tứ kết giải U23 châu Á 2026. Dù chỉ cần một trận hòa là đủ, đội quân của HLV Kim Sang-sik vẫn bước vào trận với tinh thần quyết thắng, không có ý định chia điểm với đối thủ.

Chiến thắng của đội U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik ngay lập tức nhận được sự ngợi khen từ giới truyền thông trong khu vực, trong đó có Thái Lan và Indonesia.

U23 Việt Nam hạ chủ nhà Ả Rập Xê Út, vào Tứ kết với 3 trận toàn thắng. (Nguồn: AFC)

Trang tin CNN Indonesia gọi U23 Việt Nam viết: "Thành tích giành chiến thắng ở vòng bảng của Việt Nam đã lập nên một kỷ lục lịch sử cho ASEAN. Đây là lần đầu tiên một đại diện của ASEAN giành được vị trí nhất bảng. Trước đó, họ từng giành vị trí á quân".

Trong khi đó, Siam Sports, tờ báo thể thao lớn của Thái Lan đặt tiêu đô: "Những ngôi sao vàng vô địch ở bảng A! Loại chủ nhà khỏi giải U23 Đông Nam Á!". Theo Siamsport, bước ngoặt của trận đấu là bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc ở phút 64.

Truyền thông Thái Lan bất ngờ với chiến thắng của U23 Việt Nam. (Nguồn: Siam Sports)

"Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ dự bị của U23 Việt Nam, đã tỏa sáng với pha rê bóng lắt léo trước khi dứt điểm chính xác, mang về bàn thắng duy nhất, giành chiến thắng 1-0 trước U23 Ả Rập Xê Út. Chiến thắng này giúp U23 Việt Nam có 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, đoạt ngôi đầu bảng A và giành quyền vào vòng tứ kết, đồng thời loại đội chủ nhà khỏi giải đấu", tờ báo Thái Lan viết.

Trang Think Curve cũng bất ngờ với kết quả này: "U23 Việt Nam đã thắng ba trận liên tiếp ở vòng bảng, trở thành đội tuyển ASEAN đầu tiên đạt được thành tích này, giành vé vào vòng loại trực tiếp với tư cách nhất bảng A".

Sau khi giành 3 trận thắng, U23 Việt Nam dẫn đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối. Đây là lần đầu tiên một đội bóng Việt Nam kết thúc vòng bảng của giải đấu cấp châu lục với thành tích toàn thắng, từ vòng loại đến vòng chung kết.

Chiến thắng trước U23 Ả Rập Xê Út cũng giúp U23 Việt Nam tránh gặp U23 Nhật Bản ở vòng tiếp theo. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ đối đầu với đội nhì bảng B tại tứ kết, có thể là U23 UAE hoặc U23 Syria.