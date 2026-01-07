Chuyên gia: Đối thủ kém ngoại binh V.League, U23 Việt Nam vẫn còn điểm yếu

(VTC News) -

Video: U23 Việt Nam 2-0 U23 Jordan

Trong trận đấu đầu tiên ở vòng chung kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan. Đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn do một loạt kết quả giao hữu ấn tượng trước thềm giải đấu. Họ cũng mang đến Ả Rập Xê Út một vài ngôi sao sáng giá. Tuy nhiên, thực tế trên sân cho thấy chất lượng chơi bóng của U23 Jordan không cao.

"Các cầu thủ U23 Việt Nam có kinh nghiệm tốt nhờ thi đấu V.League, biết cách phòng ngự và bọc lót ổn định. Họ biết cách phong tỏa các tiền đạo đối phương. U23 Jordan còn chưa bằng cầu thủ ngoại V.League đâu", huấn luyện viên Phạm Minh Đức nhận định về U23 Jordan trong chương trình bình luận trên sóng truyền hình.

Tất cả các vị trí của U23 Việt Nam đều chơi tròn vai trở lên trước U23 Jordan.

Trái với nhận định chuyên môn ban đầu, U23 Jordan chơi bóng non nớt và mất kiểm soát trận đấu ngay trong hiệp 1. Họ chỉ kiểm soát bóng khoảng 45% trước khi phải nhận hai bàn thua có phần dễ dàng. Ngoài ra, trong hầu hết các tình huống cố định của U23 Việt Nam, đội bóng Tây Á đều lúng túng.

Phút 14, hậu vệ U23 Jordan để bóng chạm tay trong vòng cấm cũng từ pha bóng như vậy. Nguyễn Đình Bắc dứt điểm lạnh lùng mở tỉ số trận đấu cho "các chiến binh sao vàng". Phút 42, từ pha đá phạt góc của đồng đội, trung vệ Hiểu Minh tung cú sút ở cự li gần nâng tỉ số lên 2-0.

Trong hiệp 2, U23 Việt Nam chơi tập trung và bảo vệ thành công chiến thắng 2-0. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik nhìn chung kiểm soát tốt trận đấu cả trong thế tấn công lẫn phòng ngự. Dù vậy, bên cạnh những lời khen, huấn luyện viên Phạm Minh Đức cũng chỉ ra một chi tiết nhỏ để cho thấy U23 Việt Nam cần rất tập trung và tiếp tục cải thiện.

Ông Đức nhận định: "U23 Jordan tấn công chưa mấy nguy hiểm, khả năng chơi bóng bổng chưa tốt. Tôi nghĩ họ rất mạnh nhưng khi xem trận đấu thì tôi không ấn tượng với ai cả. Có lẽ, phải gặp U23 Ả Rập Xê Út thì mới đánh giá được sức mạnh của U23 Việt Nam.

Đối thủ hôm nay chưa gây được khó khăn gì cho chúng ta, các em cần rất tập trung. Khi vào tứ kết, cần quan sát các đối thủ ở bảng khác. Năm 2024, U23 Việt Nam thắng 2 trận và chỉ thua Uzbekistan nhưng đến vòng tiếp theo là bị loại ngay. Cần nhìn nhận rằng, U23 Việt Nam hiệp 2 phòng ngự tốt nhưng phá bóng lên chứ chưa kiểm soát được".

Ở các lượt trận tiếp theo, U23 Việt Nam lần lượt gặp Kyrgzystan và chủ nhà Ả Rập Xê Út. Giành thêm 2-3 điểm, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ vượt qua vòng bảng.