Kết quả Ninh Bình vs Đà Nẵng, vòng 15 V.League mới nhất

(VTC News) -

Ninh Bình 1-1 Đà Nẵng Henrique 21' 70' Ribamar

Video: Ninh Bình 1-1 Đà Nẵng

Tối 7/3 trên sân vận động Ninh Bình, câu lạc bộ Ninh Bình và Đà Nẵng hòa 1-1 trong trận đấu thuộc vòng 15 V.League 2025-2026. Gustavo Henrique ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà trong hiệp một. Lucas Ribamar giúp Đà Nẵng giành lại một điểm quan trọng, giúp họ tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng.

Hoàng Đức không thể giúp CLB Ninh Bình thắng Đà Nẵng trên sân nhà.

CLB Đà Nẵng rơi vào thế bất lợi trong nửa giờ thi đấu đầu tiên. Đội khách liên tiếp phải sử dụng 3 quyền thay người khi các cầu thủ đá chính của họ gặp chấn thương. Không chỉ vậy, ở phút 20, Gustavo Henrique ghi bàn mở tỷ số cho Ninh Bình sau quả tạt từ cánh phải.

Dù vậy, các cầu thủ Đà Nẵng chơi không tồi trước đối thủ từng đứng đầu bảng xếp hạng suốt giai đoạn lượt đi. Thủ môn Đặng Văn Lâm cũng phải trổ tài để cứu thua cho đội chủ nhà.

Sau giờ nghỉ, trận đấu diễn ra hấp dẫn với nhiều tình huống uy hiếp ở cả 2 khung thành. Đến phút 70, Đà Nẵng có bàn gỡ hòa. Sai lầm của hậu vệ Ninh Bình tạo cơ hội để Lucas Ribamar lập công.

Đội chủ nhà cố gắng tấn công trong những phút cuối trận với hy vọng tái lập thế dẫn bàn. Tuy nhiên, thủ môn Nguyễn Văn Toản xuất sắc cứu thua. Cầu thủ Ninh Bình cũng có 1 tình huống sút trúng cột đầy tiếc nuối. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1.

CLB Ninh Bình trải qua 4 trận liên tiếp không thắng. Đội bóng của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành giành lại vị trí nhì bảng, bằng điểm với Thể Công Viettel (28 điểm).

Đội hình Ninh Bình vs Đà Nẵng

Ninh Bình: Đặng Văn Lâm (1), Patrick Marcelino (3), Đỗ Thanh Thịnh (6), Nguyễn Đức Chiến (7), Trần Bảo Toàn (15), Lê Ngọc Bảo (17), Nguyễn Hoàng Đức (28), Trương Tiến Anh (66), Gustavo Henrique (68), Dụng Quang Nho (86), Geovane Magno (94).

Đà Nẵng: Nguyễn Văn Toản (89), Đặng Anh Tuấn (6), Quế Ngọc Hải (8), Phan Văn Long (11), Joel Pissano (19), Nguyễn Phi Hoàng (21), Nguyễn Hồng Phúc (23), Trần Ngọc Sơn (27), Võ Nguyên Hoàng (28), Đỗ Phi Long (95), Lucas Ribamar (99).

